OFICIAL: Jonas Omlin es el sustituto de Sommer en el Gladbach

Borussia Mönchengladbach ya tiene atado al sustituto de Yann Sommer. Los Potros han anunciado el fichaje de Jonas Omlin, procedente del Montpellier, por ocho millones de euros.

El gran culebrón del mercado de invierno en la Bundesliga ha sido la salida de Yann Sommer de Borussia Mönchengladbach a FC Bayern München. Este jueves Los Bávaros han hecho oficial el fichaje del portero helvético y el club del Rin también ha anunciado a su reemplazante.

Jonas Omlin será el nuevo portero del Gladbach tras llegar a un acuerdo con el Montpellier por ocho millones de euros, la misma cantidad que el FC Bayern desembolsó por Sommer. Firma hasta 2027 y, según Sky Alemania, tiene una cláusula para ampliar su contrato por una temporada más.

Welcome to Borussia, Jonas Omlin! 🐎💚

The 29-year-old Swiss goalkeeper has signed with the Foals from Montpellier until 30th June 2027 🤝

📰 https://t.co/4Qi9ue5bFs pic.twitter.com/sW5gxnhPd2

— Gladbach (@borussia_en) January 19, 2023