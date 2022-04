Julian Nagelsmann, entrenador de FC Bayern München, contó que recibió 450 amenazas de muerte tras la eliminación en Champions League.

Nagelsmann ante 450 amenazas de muerte

No cabe ninguna duda de que la eliminación de Champions no ha caído nada bien. Incluso desde la directiva muchos han cuestionado algunas decisiones del entrenador y hasta algunos hablaron de niveles individuales de los jugadores. Y si desde adentro no cayó bien, desde afuera todavía ha sido peor durante toda la noche del martes.

Por empezar, a pocos minutos de finalizado el encuentro, en Twitter era tendencia el #NagelsmannOut. Algo que en principio parece una locura porque el equipo bávaro ha pagado más de 25 millones de euros por sus servicios y firmó un contrato por 5 años. Sin embargo, el descontento con las decisiones del entrenador estaba a la vista de todos.

Ahora bien, llegó la parte más nefasta de toda la historia. En conferencia de prensa, el exRB Leipzig contó que ricibió cerca de 450 amenazas de muerte tras el resultado. Incluso, algunos insultos ya ni siquiera iban a su persona, sino que también iban dirigidos a su familia, en especial su madre.

«Soy consciente de que tengo que aceptar las crítica de todas partes. Es normal, es parte del oficio. La crítica de Rummenigge es algo con lo que puedo vivir, pero no con 450 amenazas de muerte.»

Brazzo sufrió el mismo destino

Además de lo que ha contado, Nagelsmann también dijo que no importa cuál fuera el partido, siempre recibe amenazas. Aunque usted no lo crea, se ha dado cuenta de que cuando juega con línea de 3 aumentan en cantidad. Empero, volviendo al tema del partido en cuestión, Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, también ha pasado por lo mismo.

Viví lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

En la mañana de hoy, su esposa, Esther Copado, publicó en Instagram capturas de sus mensajes privados donde le enviaron hasta fotos de cuchillos pidiendo que Brazzo se vaya o, en su defecto, lo iban a ir a buscar a él y a su hijo. Sin dudas, mensajes más que aterradores, los cuales todo el mundo del fútbol debe salir a repudiar de manera urgente.

No hay lugar para la violencia y esta locura en nuestro hermoso deporte.