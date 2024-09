Jürgen Klopp opina sobre su año sabático: «No echo nada de menos»

Jürgen Klopp también se robó focos en el partido de despedida de Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski. El DT no tiene deseos de volver aún.

Jürgen Klopp no extraña el día a día como entrenador

A mediados de mayo, Jürgen Klopp recibió una emotiva despedida del Liverpool FC y el sábado recibió una cálida bienvenida de su antiguo club, el Borussia Dortmund, durante el partido de despedida de Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski.

Su presencia fue una de las destacadas que no pasaron desapercibidas durante la tarde. Y el hombre de 57 años explicó a Sky Sport que fue como una “reunión de clase”:

«Eso es lo que siempre he soñado: que en algún momento de la vida nos volvamos a encontrar y luego pasar un buen rato juntos».

Klopp claramente se divirtió con su regreso al Signal Iduna Park, pero esa vuelta no significa nada más. Actualmente, disfruta plenamente de su vida sin fútbol:

«Trabajo, pero no como antes. No estoy ocioso, aunque a veces lo estoy. No echo nada de menos».

¿Cómo ve a sus dirigidos como futuros técnicos?

El también ex entrenador de Mainz 05 ahora tiene tiempo para otras cosas. Entre otras cosas, se lo vio en un concierto de Taylor Swift en Anfield, fue espectador de los juegos del Campeonato de Europa en Alemania y recientemente fue invitado a París durante los Juegos Paralímpicos. En cierta manera, el cuándo y cómo regresará no está en su cabeza. A su manera, dijo:

«Los demás entrenadores de primer nivel tampoco van a seguir haciendo esto para siempre. La próxima generación ya está ahí. En algún momento, les tocará a ellos empezar a desarrollar y cambiar el fútbol. Ya hay mucha gente de entonces que está probando. Y vienen más porque ahora tienen esa edad. Me alegra mucho verlos. Y si puedo ayudarlos con consejos y apoyo, me alegra hacerlo. Probablemente, piensen que después de trabajar conmigo durante un tiempo: ‘si él puede hacerlo, nosotros también podemos. No puede ser tan difícil’».

Con Nuri Sahin en el banquillo, Piszczek como el segundo entrenador, y Hummels «en esa dirección», para Klopp, el futuro ya está asegurado para que otros puedan recorrer su camino.