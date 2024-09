La marcha de Jonathan Tah del Bayer Leverkusen activa la búsqueda de centrales

El Dir. Deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, comenzó la búsqueda de un sustituto para Jonathan Tah, luego de que este confirmara que no renovará contrato.

Finalmente, la novela de Tah tendrá su final en el próximo verano. El propio futbolista le confirmó al Süddeutsche Zeitung que no seguirá en el último campeón de la Bundesliga. Sobre los motivos de esta decisión, dijo:

«El Bayer Leverkusen se puso en contacto conmigo después de la temporada para decirme que tenía que tomar una decisión: renovar mi contrato [más allá de 2025] o dejar el club [este verano]. Ese fue el punto de partida. Y luego vino mi parte: le comuniqué al club que no renovaría mi contrato. Llevo nueve años en el Leverkusen, he vivido todos los altibajos aquí y lo más destacado fue la fantástica temporada del año pasado, en la que ganamos casi todo. Y por eso me lo pensé: si renuevo mi contrato con el Leverkusen ahora, a los 28 años, eso significa que jugaré aquí hasta los 30 o 40 años».