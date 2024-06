Kimmich: «Mi confianza en FC Bayern se rompió»

ZDF le realizó un documental a Joshua Kimmich donde habló de la salida de Nagelsmann de Bayern y se refirió al peor momento de su carrera.

Su confianza con el club se modificó notablemente en la pandemia

«Yo me sentí abandonado durante demasiado tiempo. Llevo casi siete años en el club y no ha habido muchos escándalos a mi alrededor. Ese fue el primer bajón (el debate sobre la vacunación), entonces me di cuenta de cómo reaccionaba el club y yo. En consecuencia, estoy decepcionado y también herido. Extendí mi contrato (en agosto de 2021) con el objetivo de ganar dos veces la Liga de Campeones con el club en los próximos cuatro años. Todavía quiero hacer eso. Sin embargo, el sentimiento de confianza que antes tenía en el club, por supuesto, se ha roto. Nunca sé qué se filtrará al público cuando hable con una persona u otra. No es que la confianza pueda reconstruirse con una o dos conversaciones».

«Llegamos al punto en que se decía: Es la pandemia de los no vacunados. Y quien representa a los no vacunados es Joshua Kimmich. Entonces él también es responsable de la pandemia. Lo que me hace preguntarme: ¿Es mi trabajo como atleta profesional convencer a la gente de que se vacune? Ese es el trabajo de los políticos, los científicos y los expertos. Ese momento realmente fue brutal. Cuando tienes amigos que te dicen que si te hubieras vacunado, habría menos… Bueno, un amigo me dijo que habrían muerto menos personas si me hubieran vacunado. Eso es brutal. Si no tienes una familia a tu alrededor, puedes desmoronarte»

Kimmich habló de la salida de Nagelsmann de FC Bayern

«No estoy de acuerdo con que el entrenador haya perdido el vestuario. Se puede justificar el despido diciendo que no tuvo éxito en la Bundesliga, pero no es que los jugadores nos quejáramos constantemente del entrenador. Creo que la comunicación debería haberse manejado de otra manera».