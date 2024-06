En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund tiene dos candidatos claros para ocupar la zona central de su defensa.

Los dos candidatos que tiene Dortmund para su defensa

Últimamente se ha debatido intensamente sobre dos candidatos para sustituir a Mats Hummels. Waldemar Anton encabeza la lista de deseos del BVB. La cláusula de rescisión es de 22 millones de euros. El BVB atrae a Anton con un salario mucho más alto y la perspectiva de jugar permanentemente en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Bayer Leverkusen también es un fuerte rival que aspira a sus servicios.

Desde hace semanas se relaciona con el BVB otro nombre: Dean Huijsen. Huijsen es considerado un descubrimiento en la Serie A. A la Roma le gustaría ficharlo, pero se enfrenta a límites económicos, ya que la Juventus exige entre 30 y 35 millones de euros en concepto de transferencia por Huijsen. Empero también hay que tener en cuenta que ha despertado el interés del Newcastle United.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El futuro de Süle es una incógnita

A esto se le suma que, según información de Kicker, el futuro de Niklas Süle en el BVB es incierto. No le quedan muchas oportunidades y su valor de mercado para una posible venta actualmente no es muy alto, considerando su rendimiento en esta temporada donde ha jugado poco y nada. Y, como si ello fuera poco, su estado físico está muy lejos de ser el ideal. Hace unas semanas se viralizó una imagen entrenando donde su peso no era el ideal para un jugador profesional.