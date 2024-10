Kompany y su impresionante cifra goleadora en la Bundesliga

En el día de ayer, FC Bayern venció de gran manera a VfL Bochum y Kompany llegó a una increíble cifra goleadora en la Bundesliga.

Sus sensaciones tras la victoria

«Fue un partido que nos tomamos muy en serio. Perdimos aquí dos veces en los últimos tres años, por lo que no subestimamos al oponente. Concedimos una gran oportunidad en la primera mitad, pero me gustó el hecho de que mantuvimos la calma. El Bochum estaba preparado, nos presionó arriba y se lanzó a por todas. Cometieron algunas faltas, pero como ex defensor puedo apreciarlo. Hicimos nuestro trabajo desde el primer hasta el último minuto. Estoy contento con el resultado y los goles. Solo queremos seguir así».

Kompany y una gran cifra goleadora desde su llegada

Sin ninguna duda el estilo de Tuchel y del belga son totalmente distintos. Veníamos de ver en la campaña pasada un Bayern mucho más posicional y en este tramo estamos viendo uno que es mucho más agresivo y vertical. Tras el 0:5 ante Bochum, Los Bávaros llevan 29 goles jornadas de la máxima categoría del fútbol alemán. Es decir, un promedio de 3.6 goles por partido.

Sin duda alguna, si la campaña en la UEFA Champions League sería mejor, este inicio de temporada para ellos sería de ensueño. Sin embargo, ahora el desafío está en imprimir los mismos números en La Orejona donde llevan dos derrotas y una victoria en la renovada ‘fase de grupos’.