Sahin y un duelo clave ante Wolfsburg: «La situación es difícil»

En las últimas horas, Nuri Sahin, entrenador de Borussia Dortmund, pasó por conferencia de prensa de cara al duelo en DFB Pokal frente a Wolfsburg.

Otra vez defendió a Emre Can

«No fortaleceré ni debilitaré a nadie con acciones vacías. Ese no es mi estilo. No intentaré proyectar una imagen diferente de mí mismo. Es importante proteger a los jugadores, pero también evaluar su rendimiento. Los jugadores saben si han jugado bien o no. Mi trabajo es estar ahí para ellos. Veo cómo Emre se esfuerza, a pesar de su difícil situación deportiva. No es que me siente allí por la noche pensando en con quién tendré una conversación mañana. Si hay algo que hay que discutir, mantengo conversaciones honestas y duras con los chicos. Las conversaciones ayudan mucho. Pero se nos juzga en el campo y tenemos que cumplir allí».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Su autocrítica al nivel actual

«No son solo futbolistas, también son seres humanos. Naturalmente, perder cuatro partidos seguidos fuera de casa afecta a una persona. Sin embargo, intentamos mantener la cabeza fría. El dominio se logra cuando se crean muchas ocasiones. De eso se trata, ahí es donde debemos desarrollarnos. Fuera de casa en la Bundesliga, eso nos cuesta, a veces una ventaja de 1-0 tiene que ser suficiente».

«No me defino como entrenador, sino como ser humano y defender mis valores. Tengo que soportar críticas válidas, es completamente normal que el Borussia Dortmund no gane cuatro veces fuera de casa. Soy el que está en el fuego, pero también soy el que está al sol cuando las cosas van bien. Intento cuidar mi salud mental, mi alimentación y mi sueño porque necesito mantenerme sano y lúcido. Tengo que liderar a este grupo hacia adelante. Por supuesto, el partido contra el Augsburgo me afectó, pero el domingo me levanté con la sensación de que tiene que continuar».

Sahin y sus sensaciones antes de Wolfsburg

«El día que yo, como entrenador del Borussia Dortmund, no tenga ganas de jugar un partido, ese día nunca llegará. Es un privilegio, incluso a pesar de la difícil situación. Todos mis pensamientos están centrados en avanzar en la Copa».