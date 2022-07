Konrad Laimer ha elegido: quiere jugar en FC Bayern München

FC Bayern München está muy cerca de concretar su cuarto refuerzo porque Konrad Laimer ya está haciendo fuerza por llegar a Múnich.

Una situación que cambió completamente

Hace ya unas temporadas que los clubes alemanes hacen todo lo posible para no venderle jugadores al club bávaro. Ya desde la leyenda que siempre se hacen de los mejores, hace vario rato que se observa como hay una resistencia desde que se llama desde Baviera. Ahora bien, con Laimer pasa algo parecido, pero la intensión del jugador podría quebrar la intensión de RB Leipzig.

En las últimas horas, Sport1 ha dado a conocer que el mediocampista austriaco ha decidido que quiere vestir de rojo. Y como si ello fuera poco, Julian Nagelsmann lo quiere a como de lugar. Es por ello que ya ha existido una llamada entre ellos que ha dado un resultado claramente positivo.

Ante esto, la directiva del club ya se ha puesto en contacto con Oliver Mintzlaff, jefe de Los Toros Rojos. Este último no quiere vender a Laimer a Bayern y, si bien hay intereses desde la Premier League, el jugador quiere permanecer en Alemania para vestir los colores del último campeón alemán.

¿Laimer finalmente será de Bayern?

Ante esto, la fuente de Kerry Hau, periodista de Sport1, indica que Brazzo Salihamidzic, director deportivo de Bayern, no está apurado en la negociación. Ahora bien, todavía no hay acuerdo por la tarifa de transferencia. Mintzlaff y compañía exigen 30 millones de euros, mientras que los bávaros no quieren ir más allá de los 20.

Tengamos en cuenta en este sentido que Laimer finaliza su contrato en 2023, por lo que, si no lo ficha nadie, la temporada que viene se lo podrían traer a costo cero. Justamente por ello, aun existen las negociaciones y desde el Allianz-Arena están confiados en que pueden traérselo. A estar atentos en las próximas horas…