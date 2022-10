La Bundesliga y la falta de marketing ante el Balón de Oro

Pasó una nueva ceremonia del Balón de Oro y la falta de participación en premios de la Bundesliga otra vez se hizo notar.

Una ceremonia que perdió cierta credibilidad

No cabe ninguna duda de que los premios que entrega la revista France Football ya no cuenta con la misma legitimidad que hace unos años. Con los años la polémica con respecto a la entrega de los premios ha ido in crescendo y todo se avivó cuando anularon el Balón de Oro del 2020 por pandemia cuando el fútbol se siguió jugando con normalidad.

Como si ello fuera poco, para los amantes de Bundesliga la actitud es más que reaccionaria. La entrega del máximo galardón a Lionel Messi en 2021 y no a Robert Lewandowski, fue el punto culmine y algunos de los aficionados ya optan por no ver directamente los premios.

En la Ceremonia del día de ayer, se siguió con la misma tónica. Por un lado, Jude Bellingham y Jamal Musiala fueron desplazados por Gavi en el trofeo Kopa. Y, por otra parte, ver a Kevin Trapp fuera del top-5 de porteros cuando fue campeón de Europa League con Eintracht Frankfurt y un jugador fundamental.

Suscríbete al canal de YouTube de Mi Bundesliga para vivir lo mejor del fútbol alemán

¿La lucha por el Balón de oro es un tema de falta de marketing o de falta de competitividad en la Bundesliga?

Ya ni siquiera es una opinión subjetiva decir que los premios están más cerca de las ventas que de lo que pasa en el campo de juego. Es por ello que la premisa del dominio bávaro en la Bundesliga cae en saco roto. Sobre todo, al volver a mencionar que tuvimos un equipo alemán campeón de la segunda máxima competencia.

Ahora bien, lo que si se puede cuestionar es la estrategia de mercado que encara la Bundesliga. El experto alemán, Ezequiel Daray, en algún momento nos comentó que hay una mala costumbre por detrás. Como los alemanes están acostumbrados que todo lo que pasa de un lado a otro por Europa pasa a Alemania, no están acostumbrados a salir a vender lo suyo. Si bien los premios ya carecen de credibilidad, no deja de ser una advertencia con respecto a las ventas de una liga que necesita dejar de ser de nicho para sumar masividad.