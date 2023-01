La causa del alejamiento de Yann Sommer y FC Bayern München

En las últimas horas, los medios alemanes informaron que el fichaje de Sommer a FC Bayern München se ha complicado y aquí te contamos la causa de esto.

¿Bayern debe abandonar la idea de Sommer?

Después de la noticia de la lesión de Manuel Neuer, la directiva bávara decidió de pleno que debía fichar a un portero. Si bien primero se pensó en la vuelta de Alexander Nübel, que está a préstamo en Monaco, con los días empezaron a surgir nuevos nombres y el de Yann Sommer fue el que tuvo el apoyo mayoritario de la mesa chica bávara.

Tengamos en cuenta que el suizo vence contrato en el verano del presente año y la oportunidad de hacerse con sus servicios en este mercado de invierno lleva un bajo costo. Sin embargo, el primer obstáculo fue justamente el monetario. Borussia Mönchengladbach bajo sus pretensiones a seis millones de euros, pero Bayern no quiere dar más de cuatro millones de euros.

Ahora bien, la diferencia financiera, claramente, es un detalle en este caso por el dinero que manejan ambos clubes habitualmente. Es por ello que la verdadera causa de que las negociaciones esten truncas no es esa. La causa es que Los Potros quieren a Jonas Omlin, portero de Montpellier, pero el club francés no quiere soltarlo por la difícil situación deportiva en la que están. Y si no hay reemplazante, Virkus, director deportivo de Gladbach, ya dijo que Sommer no saldrá pese a lo que quiere hacer.

Sven Ulreich, una alternativa

Ante lo difícil que se ha puesto el hecho de fichar un reemplazante de Neuer, Brazzo Salihamidzic ya explora otras opciones. Y como suele suceder cuando se lesiona un jugador titular, no se descarta que la solución esté en el banco de suplentes. Justamente en ese lugar está Sven Ulreich, un portero que nunca ha destacado, pero que nunca dejó de cumplir.

En un primer momento, se dijo que la decisión de la directiva no era quedarse con Ulreich porque no lo veían confiable para todos los compromisos que tiene el club de cara a final de temporada. Sin embargo, por lo de Sommer y la negativa de Nübel a volver, se encamina a ser el arquero de Bayern hasta final de temporada.