La DFB anuncia que el penal de Marius Wolf fue una decisión errónea

El director deportivo de los árbitros de la Bundesliga, Peter Sippel, analizó las polémicas de Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, incluyendo el penal de Marius Wolf.

Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund empataron 3:3 en la tarde-noche del domingo, en partido polémico e igual de divertido. La DFB, como hace todas las semanas, presentó una revisión exhaustiva que el director deportivo de los árbitros de la Bundesliga, Peter Sippel. Y todas las polémicas fueron respecto a ese encuentro.

Para Sippel, no debería haberse sancionado el penalti para el Frankfurt, que Omar Marmoush aprovechó para sacar ventaja tras una mano de Marius Wolf y la intervención del VAR en el minuto 8:

«El hecho de que el brazo de Wolf esté extendido lejos de su cuerpo sugiere inicialmente una mano punible. El hecho de que el brazo izquierdo se balancee hacia afuera en el movimiento de balanceo es claro: parece natural, por lo que no hay un agrandamiento antinatural del cuerpo. Wolf no actúa de forma intencionada o negligente, no quiere detener la pelota, sino sacarla del área de penal. Por tanto, la mano no es punible y, en consecuencia, no debía ser penal».