Borussia Dortmund empata en Frankfurt con mucha polémica y goles

De poder salir perdiendo por goleada a casi completar una gran remontada, Borussia Dortmund se tuvo que conformar con un empate 3:3 en casa de Eintracht Frankfurt. Las Águilas y Las Abejas nos dieron un partido de infarto donde también hizo acto de presencia la polémica arbitral.

Un inicio de pesadilla para Borussia Dortmund

Uno de los campos más difíciles de visitar en la Bundesliga, y sobre todo para los equipos punteros, es el de Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund supo muy rápido el motivo. En un encuentro que afrontaban con experimentos como la dupla entre Sabitzer y Özcan en el centro del campo y el regreso de la titularidad de Giovanni Reyna, desde el arranque sólo tuvieron contratiempos y polémicas. La primera de ellas llegó a los cinco minutos, cuando Wolf iba a despejar un balón en el área y Knauff se le adelantó, tocando el balón lo justo para que rebotara en el brazo extendido al aire del lateral. No había intencionalidad pero el árbitro, tras revisar el VAR, pitó penal y Marmoush puso el primer tanto.

Ese fue el primero de tantos problemas ya que poco después un choque entre Schlotterbeck y Kobel acabaría con el portero teniendo que pedir el cambio porque su propio compañero le había roto la nariz. Eso sí, el cambio no llegó hasta que Marmoush, culminando una de las muchas internadas por banda derecha que tenían los locales, puso el segundo tanto. Entró Alex Meyer para reemplazar al lesionado Kobel pero en una de sus primeras intervenciones llegó tarde a anticipar y tiró a Marmoush al suelo en el área. No obstante, y de nuevo lo contrario a lo que todos esperaban, esta vez el colegiado no señaló pena máxima.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Todos los giros de guion acabaron en reparto de puntos

Ese penal no pitado, que pudo suponer el tercer tanto para el Eintracht, fue un pequeño punto de inflexión y Borussia Dortmund, por primera vez en el partido, pudo respirar y ver cómo revertir la situación. Aunque Las Águilas tuvieron ocasiones de sobra para marcar otro tanto, finalmente el marcador se fue 2:1 al descanso gracias a un gol de Sabitzer. Terzic aprovechó para hacer cambios e introdujo a Adeyemi y Moukoko en el campo en el inicio del segundo tiempo y la decisión le salió bien porque, después de que Marmoush se perdiera su hat-trick, Moukoko logró igualar el encuentro en el 54′.

Después de aquel inicio de partido donde estaba pasando todo lo malo que podía pasar, ahora parecía que el BVB podía culminar la remontada y salir de Frankfurt con los tres puntos. Sin embargo, aún quedaban giros de guion. Eintracht cortó esas esperanzas de victoria con un tanto de Chaïbi en el 68′ y Dortmund tuvo que volver a remar a contracorriente. Pero de nuevo, los dirigidos por Dino Toppmöller no sentenciaron y Julian Brandt apareció en el tramo final para poner el definitivo 3:3. Todos se volcaron para anotar el cuarto gol pero, al final, todo quedó en empate.

Dejarse puntos por el camino no es plato de buen gusto pero, cuando todo parecía muy oscuro, Borussia Dortmund rescató un punto de un estadio más que complicado. Los negriamarillos se mantienen imbatidos en liga de cara al encuentro clave de la próxima jornada, Der Klasikker contra FC Bayern.