Trevor Chalobah ahora también interesa a Borussia Dortmund

Después de su fichaje fallido por FC Bayern München en el pasado mercado de fichajes, ahora Trevor Chalobah está en la lista de deseos de Borussia Dortmund de cara a enero. El defensor inglés no tiene minutos en Chelsea y podría salir cedido de Stamford Bridge en enero.

Dortmund busca reforzar su defensa

Ya durante las últimas semanas de mercado Borussia Dortmund vio la necesidad de añadir más profundidad a su zaga y se planteó hacerse con Armel Bella-Kotchap pero las negociaciones, en las que también se entrometió FC Bayern, no llegaron a buen puerto y el joven internacional alemán recaló finalmente en PSV Eindhoven. Aunque en esta primera mitad de temporada no están teniendo demasiados problemas con la profundidad de plantilla, el interés de traer ese refuerzo no ha desaparecido y el nombre que barajan para ello es sorprendente.

Tal y como informa BILD, Las Abejas están interesadas en incorporar a Trevor Chalobah de Chelsea. El zaguero apenas está contando con oportunidades con Mauricio Pochettino a los mandos y, si ya estuvo muy cerca de salir en verano, Chelsea sigue dispuesto a buscarle una salida en enero. Además, la capacidad del inglés para desempeñarse como lateral derecho o incluso pivote llama mucho la atención de Edin Terzic y Sebastian Kehl en Dortmund.

¿Volverá a intentar Bayern el fichaje de Chalobah?

La aparición de Borussia Dortmund en la puja por Chalobah manda una clara señal a FC Bayern de que ambos equipos podrían acabar disputándose al jugador. Los Bávaros, que sí están verdaderamente necesitados de refuerzos en la parcela defensiva, lo desestimaron en las últimas fechas de mercado pero era un perfil que entusiasmaba a Thomas Tuchel porque el técnico ya había trabajado previamente con él cuando pasó por el conjunto londinense. Ahora está por ver si vuelven a la carga para hacerse con sus servicios y si Chalobah está dispuesto a ir a Múnich después de lo ocurrido hace unos meses, porque ya no hay sólo un grande interesado.