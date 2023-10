¿Quién reemplazará a Joshua Kimmich en Der Klassiker?

La expulsión de Joshua Kimmich en el último encuentro ante Darmstadt deja a FC Bayern München en una situación muy complicada de cara a Der Klassiker ya que apenas cuentan con jugadores para el centro del campo. En Múnich se preguntan a quién elegirá Thomas Tuchel para reemplazar a su pieza clave.

Todos confían en que Goretzka pueda viajar a Dortmund

La visita del próximo fin de semana al Signal Iduna Park es uno de los encuentros más complicados de la temporada a los que tiene que hacer frente FC Bayern y, si ya de por sí llegaba en una situación complicada por las lesiones, no poder contar con Joshua Kimmich es un golpe aún más duro para Los Bávaros, ya que ahora sólo cuentan con un centrocampista sano y sin sanciones en la plantilla, que es Konrad Laimer.

Dentro de lo negativo, algo que da esperanzas es la recuperación de Leon Goretzka. El internacional alemán sufrió una fractura del metacarpiano de su mano izquierda y se sometió a cirugía hace una semana, pero este domingo volvió a entrenar con balón en la ciudad deportiva bávara y, según BILD, desde el club esperan que pueda llegar a tiempo a Der Klassiker para cubrir esta baja de Kimmich. No obstante, aún queda otro hueco por cubrir y aquí empiezan las dudas para Thomas Tuchel.

Sin Kimmich, para Der Klassiker tendrán que apostar por Laimer… ¿o Guerreiro?

Aunque el técnico de FC Bayern afirmó a los medios que primero quiere pensar en el encuentro de DFB Pokal del miércoles ante el Saarbrücken de 3.Liga, Tuchel ya puede pensar en su planteamiento para enfrentarse a Borussia Dortmund. Lo lógico apunta a que Laimer sería titular en el centro del campo junto a Goretzka, pero la idea de que Raphaël Guerreiro pueda irrumpir en el XI todavía no es descartable. El portugués, que está saliendo de lesión y podría regresar a la acción entre semana, ha jugado varias veces en el mediocampo y es un jugador muy bien valorado por Tuchel.

En caso de que Goretzka no llegue al encuentro y tampoco lo haga Guerreiro, podríamos ver a Jamal Musiala retrasar su posición para acompañar a Laimer. Una opción que no es la ideal pero que, a falta de recursos, es de las últimas alternativas disponibles. En Bayern irán a contrarreloj toda la semana y rezan para no tener que hacer raros experimentos en Der Klassiker.