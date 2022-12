La directiva de FC Bayern München decidió que fichará un portero

En la mañana de hoy, el periódico Bild, confirmó que FC Bayern München fichará un portero porque la directiva no confía en Sven Ulreich.

Neuer y una fractura esquiando en sus vacaciones

No cabe ninguna duda que en la mañana de hoy, FC Bayern vivió la peor noticia que se podría vivir. Luego del Mundial de Qatar 2022, Neuer se tomó sus merecidas vacaciones, pero lejos de ser normales, cuando estaba esquiando el pasado viernes se cayó y se fracturó la parte inferior de la pierna derecha.

El club comunicó que ya fue operado con éxito y el pronostico es el peor debido a que se perderá todo lo que resta de la temporada. Ante esto, las dudas están por encima de la mesa con respecto a su reemplazante. Oliver Kahn, director general, declaró lo siguiente:

«La noticia de la lesión de Manuel nos ha sorprendido a todos. Estaremos a su lado y le acompañaremos en su camino hacia el regreso. Él también superará esta grave lesión y volverá a los terrenos de juego tan fuerte como antes».

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

FC Bayern München fichará un nuevo portero

Como dijimos anteriormente, SportBild, uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, dio la noticia bomba. Y esa trata de que la directiva encabezada por Hasan Salihamidzic y Oliver Kahn llegaron a un acuerdo para fichar a un nuevo portero. La causa radica meramente en que no confían en que Sven Ulreich sea el que este bajo palos en lo que resta de temporada.

Tengamos en cuenta que recién estamos en la mitad y no hay nada definido. Por lo pronto, el club bávaro en Champions League deberá enfrentar a PSG en los octavos de final. Y más a largo plazo, tampoco pueden decir que tienen asegurada la Bundesliga pese a estar a cuatro puntos de distancia del segundo.

Por ahora de nombres no se ha hablado en uno en particular. Muchos dicen que es posible que hagan regresar a Alexander Nübel de su préstamo en Monaco, pero el joven arquero hizo llegar su intensión de ser titular a largo plazo y no solo ahora. Es por ello que también surgió el nombre de Bounou, arquero de la selección de Marruecos y Sevilla, que aceptaría ser suplente cuando vuelva Neuer.

Ahora bien, lo cierto es que aún no hay nada cierto más que la intensión de reforzar el arco.