Finalizado el Mundial ¿Cuándo retorna la Bundesliga?

Finalizó el Mundial de Qatar 2022 y aquí te contamos cuando retorna la Bundesliga tras un parón de más de un mes.

Un Mundial que lo tuvo todo

No cabe ninguna duda que hemos vivido uno de los Mundiales más emocionantes de la historia. Es cierto que la previa contó con mucha polémica por ser en un país como Qatar e incluso es la gran crítica que todo el Mundo le hace a la FIFA. Sin embargo, como espectáculo futbolístico lo tuvo todo.

Ya de por sí, hablando de la selección alemana, tenemos que mencionar la palabra caos debido a la eliminación en primer ronda. Ahora bien, también tenemos que decir que hubo felicidad. Sobre todo, al ver al seleccionado argentino saliendo campeón. Mas allá de los corazones albicelestes, todos sentían que Lionel Messi debía ganar la Copa del Mundo antes de retirarse y finalmente lo ha hecho en una de las mejores finales de la historia de la competición.

Finalizó el Mundial y ¿cuándo retorna la Bundesliga?

Sin dudas, que para los amantes del fútbol, el hecho del cierre de Mundial no solo significa una sensación de melancolía porque hay que esperar cuatro años para el próximo, sino que no hay más fútbol en lo pronto. Empero, esto no es tan así debido a que, por ejemplo, en el caso de la Premier League, su fecha de regreso será el próximo 26 de diciembre.

Ahora bien, en el caso de nuestro amado fútbol alemán, se deberá tener más paciencia. Esto se debe a que, como suele suceder, el receso de invierno se mantendrá, por lo que recién en un mes exacto volverá la Bundesliga. El 20 de enero del próximo año, FC Bayern München y RB Leipzig le darán reinicio al fútbol teutón en lo que será el primer encuentro de la jornada 16.