El gran escándalo de Benjamin Pavard en la selección de Francia

En las últimas horas, se ha dado a conocer el gran escándalo de Benjamin Pavard que provocó sus ausencias en Francia.

Críticas exacerbadas

No cabe ninguna duda de que el gran pecado de los futbolistas es la perdida de humildad. Sobre todo, cuando ganan mucho y el dejarse tentar por su ego está presente todos los días. Algo parecido le ha pasado a Benjamin Pavard en la selección francesa. Tengamos en cuenta que el defensor ya ha levantado la Copa del Mundo en Rusia 2018 y en esta nueva edición de la competencia creyó tener poderes que nunca se le otorgaron.

Recordemos que en el más reciente Mundial, el futbolista de FC Bayern München comenzó como titular ante Australia y luego no vio ningún minuto de juego. A raíz de esto surgieron muchas teorías sobre ello, empero The Guardian reveló el verdadero motivo de sus ausencias.

Todo parece indicar que el nacido en Maubeuge no aceptó las críticas que le hizo el cuerpo técnico en su momento y en cada partido criticaba a sus compañeros muy duramente en el banco de suplentes. Incluso la misma fuente demarca que en la final ante Argentina, sus críticas provocaron un encontronazo con Didier Deschamps, entrenador galo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Pavard, de favorito del entrenador a un gran escándalo en Francia

Sin dudas, que la situación del polivalente defensa es increíble. Él era uno de los favoritos de Deschamps en la previa del Mundial y por una cuestión meramente personalmente dejó que todo se vaya por la borda. The Guardian cuenta que su actitud generó una atmosfera muy tóxica dentro del plantel.

Esto se debe a que el resto del plantel francés no creía que Pavard tenga el poder de hacer tales críticas cuando su nivel no respondía a la exigencia que el mismo vociferaba. Es por ello que el equipo estaba plenamente enojado con él y según se cuenta, esta fue la causa de porque no jugó ni un minuto más en el Mundial de Qatar 2022.