La directiva de FC Bayern reflexiona tras su caótica asamblea general

La última asamblea general de FC Bayern München no supuso un buen punto de partida para la nueva directiva de Los Bávaros, que tuvo que vivir un enfrentamiento de sus propios socios, principalmente por el patrocinio con Qatar Airways. Días después de la turbulenta sesión, los directivos ya reflexionan sobre todo aquello que deben mejorar.

Los numerosos abucheos que se vivieron en la pasada asamblea y el descontento generalizado ante la cuestión del patrocinio qatarí no han pasado desapercibidos para los dirigentes. Oliver Kahn, CEO desde el pasado mes de julio, expresó en Twitter la necesidad de un mayor acercamiento con los socios.

Por su parte Herbert Hainer, Presidente de la Junta Directiva y que escuchó varios gritos pidiendo su salida en la mencionada reunión, comentó en una entrevista para Kicker que lo acontecido les servirá como aprendizaje.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

El descontento con la actuación de los dirigentes del Bayern también ha ido más allá de las gradas. Lothar Matthäus, exjugador del club muniqués, no dudó en compararlo en declaraciones para Sky con la época en la que él militó en las filas bávaras.

“Como antiguo jugador del Bayern, no me gustó nada. Siempre hemos sido una unidad y celebrado los éxitos juntos pero también las derrotas que sufrimos. No vi nada de esa unión en la asamblea.”