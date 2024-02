La directiva del FC Bayern München sigue confiando en Thomas Tuchel

A pesar de la derrota por 3:2 ante VfL Bochum, el CEO del FC Bayern München, Christian Dreesen, negó una posible salida de Thomas Tuchel.

Tuchel se siente agradecido por la confianza de la directiva del FC Bayern

Por primera vez en nueve años, el FC Bayern perdió tres partidos oficiales de forma consecutiva: A la goleada 0:3 en Leverkusen, le siguió el 0:1 en la Liga de Campeones ante la Lazio en Italia. Y ahora, otro amargo revés con su caída en Bochum.

Con todos los focos apuntando a la figura de Thomas Tuchel, el entrenador no dio su habitual conferencia de prensa postpartido. No por el resultado final, sino que debido a las múltiples interrupciones en el encuentro, al plantel no le quedaba mucho tiempo para tomar el avión de regreso a Múnich.

Sin embargo, en declaraciones rápidas recogidas a Abendzeitung-München, el entrenador no dudó en decir que no habrá una renuncia por su parte y que cree que puede remontar la situación actual del FC Bayern:

«Siento el apoyo [del club], conozco mi relación con Jan [Dreesen] y cómo trabajamos juntos. Él sabe cuánto me molesta esta situación y cuánto estamos invirtiendo. El hecho de que haya una discusión sobre mi puesto es parte del negocio. No hay problema con eso, lo sé».

El director general no piensa en despidos o renuncias, a pesar de la crisis

El CEO del club no fue menos frente a los micrófonos y fue crudamente sincero con el presente de su institución, resaltando que su equipo debería haberse llevado más del cotejo:

“Me siento como una mierda. Hoy la mentalidad ha triunfado sobre la calidad”.

Cuando se le preguntó si Tuchel seguiría en el cargo la próxima semana ante RB Leipzig, Dreesen no dejó ningún tipo de duda por su parte:

“¡Por supuesto! Yo no creo en estas monstruosas declaraciones de apoyo a los entrenadores. Sé lo que quieres oír, pero estos juramentos de lealtad ya terminaron. Por eso lo digo a mi manera. Este no es un tema que estemos tratando en este momento. Tenemos que movernos, pasar la página y centrarnos en los siguientes juegos”.

Aunque exista el riesgo de que se produzca la primera temporada sin títulos en doce años para los muniqueses, la directiva del FC Bayern mantiene la idea de llegar al final del año con Tuchel. Las reflexiones y la toma de decisiones, parece, quedarán para más tarde.