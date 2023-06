En las últimas horas, se ha dado a conocer que cada vez está más cerca la llegada de Harry Kane a FC Bayern München.

Habría suficiente dinero

Desde que Robert Lewandowski salió de FC Bayern München, el jugador que más sonó durante el último año para reemplazarle fue Harry Kane. Hubo interés de Los Bávaros por el delantero del Tottenham, aunque en primera instancia no fue más allá y este no terminó de ver con buenos ojos marcharse a Alemania. Además, los londinenses pedían 100 millones de euros por su ficha, una cifra que en Múnich no estaban dispuestos a pagar. En cuestión de meses, la situación ha cambiado bastante.

Tras quedarse fuera de competiciones europeas y teniendo en cuenta que a Kane sólo le queda una temporada de contrato, los Spurs lo tienen muy complicado para retenerle en plantilla este verano. Tal y como apunta Christian Falk, el traspaso ahora sería financieramente posible para FC Bayern, que aún cree que tiene alguna posibilidad.

La Familia de Kane quiere mudarse a FC Bayern München

Lo más importante de la noticia es que al tener el dinero, ya comenzaron conversaciones con todos los ámbitos del jugador. Primero fue con el agente para ver si veía una salida de la Premier League hacia la Bundesliga y, ahora, han hablado con la familia para ver si querían acompañarlo en la travesía.

Y las sonrisas llegaron el día de hoy debido a que todos han dado el visto bueno y seguramente viene la tarea más difícil, negociar con Daniel Levy, presidente de Tottenham.