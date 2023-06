REPUDIABLE: Alemania sub-21 sufre insultos racistas

En el día de ayer, Alemania sub-21 sufrió insultos racistas en el partido contra Israel en el Europeo sub-21.

Un partido con un resultado inesperado

En el día de ayer, los juveniles más longevos de la selección comenzó su recorrido por el nuevo torneo continental para menos de 21 años. En los papeles, los alemanes llegaban como grandes favoritos debido a que enfrentaban a unos israelitas que no tiene la cantidad de futbolistas en el gran nivel que tienen ellos.

Ahora bien, con los favoritismos no se llega a ningún lado. Sin embargo, la historia no iba a empezar bien debido a que al minuto 3, recibieron un penal a favor y Moukoko no pudo concretarlo. Y para colmo, al minuto 20, Turgeman iba a poner el 0:1 para Israel.

Sin embargo, los ánimos no decayeron debido a que en el minuto 26 Bisseck iba a marcar la igualdad a uno en el partido. Pero la mala noticia llegó al minuto 80 donde otra vez había penal para la Mannschaft y Ngankam lo malogró.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Los jugadores de Alemania sufrieron insultos racistas

Más allá del resultado que es adverso, nada justifica lo que sucedió en el trascurso del partido. Tanto Moukoko como Ngankam denunciaron que recibieron cualquier tipo de improperio de carácter racista por no haber concretado sus respectivos tiros desde los doce pasos. El futbolista de Borussia Dortmund declaró lo siguiente:

“Si ganamos todos somos alemanes, si perdemos llegan los gritos de mono. Es repugnante”

Por otra parte, la Federación Alemana no quiso quedarse callada ante lo sucedido y fue todavía más fuerte en su comunicado.

«A los que ayer hicieron comentarios discriminatorios, insultantes e inhumanos queremos decirles: nos dan asco. No los necesitamos. No los queremos. Los perseguiremos y estén seguro que nunca van a ganar.»

No cabe ninguna duda de que la locura debe parar y desde Mi Bundesliga nos solidarizamos plenamente con Moukoko, Ngankam y todos los futbolistas que sufren racismo todos los días.