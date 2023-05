La irrisoria cifra que ofreció FC Bayern München por Kolo Muani

En las últimas horas, se dio a conocer que FC Bayern München hizo su primera oferta por Kolo Muani, pero en Frankfurt se han hasta reído de la cifra ofrecida.

Los primeros planes se han caído

No cabe ninguna duda de que la gran prioridad para los bávaros en este mercado de fichajes es la incorporación de un nuevo delantero. La salida de Robert Lewandowski se notó durante toda la temporada y eso parecería aumentarse partido a partido.

Justamente por eso, la directiva no quiere volver a iniciar una nueva temporada con la improvisación en el centro del ataque, como ocurrió en esta. El preferido hasta hace unas semanas era Harry Kane, pero su edad no se concuerda con su costo. El plan B parecía ser Victor Osimhen, flamante campeón y goleador de la Serie A con Napoli, empero los 150 millones de euros que pide De Laurentiis no son una opción.

La cifra que ofreció FC Bayern München por Kolo Muani

Teniendo en cuenta todo ello, la directiva del club bávaro tuvo que estudiar viejos nombres que habían surgido. Hasta hace unas semanas habían descartado totalmente la posibilidad de Kolo Muani debido a que Eintracht Frankfurt pedía 100 millones de euros por él. Ahora bien, como los primeros planes se han caído, medios alemanes informan que irán nuevamente en busca del artillero francés.

Y como si ello fuera poco, los últimos campeones alemanes habrían tanteado a Las Águilas y les ofrecieron 60 millones de euros por él, según información de Bild. Sin dudas que desde El Meno, no se les han reído, pero si les han dicho que de ninguna manera aceptarán esa oferta. Con contrato hasta 2027, no necesitan venderlo en este verano y, además, especulan que su nivel sigue mejorando y la rompa toda en la Eurocopa que se jugarán el año que viene.

Sin dudas que por 60 kilos, nadie aceptaría vender a Kolo Muani.