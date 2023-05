Dortmund le ofreció más dinero a Bellingham que el Real Madrid

En las últimas horas, se dio a conocer la oferta que Bellingham aceptó en Real Madrid y la conclusión es muy obvia: Borussia Dortmund le ofreció más dinero.

Dortmund le puso más dinero sobre la mesa, pero Bellingham prefirió Real Madrid

A esta altura de las circunstancias, nadie podrá negar que Sebastian Kehl, director deportivo negriamarillo, hizo todo lo posible para conservar a su principal estrella. No solo se lo ha acogido bien desde que llegó, hasta se le ha entregado la cinta de capitán, que por cierto él se ganó en su momento. Ahora bien, este 2023 está siendo muy flojo para un jugador que se esperaba del gran salto y lleve a su equipo a ganar la Bundesliga.

Sin embargo, es lógico que con 19 años los rumores te ahoguen. Empero, el inglés sabía que en esta temporada tenía que tomar una gran decisión con respecto a su carrera. Desde la temporada pasada se habla de un posible traspaso y se sabía que en este verano todos los vendrían a buscar. En esta sintonía, BVB se apuró rápidamente en hacerle la oferta de renovación contractual para que permanezca. Empero, al mismo momento apareció Juni Calafat, jefe de scouting de Real Madrid, a convencerlo de que siga su carrera en La Casa Blanca.

Ahora bien, desde hace una semana ya sabemos que Bellingham prefirió emigrar a Real Madrid no solo por lo que implica jugar con la camiseta blanca, sino por una gran suma de dinero que recibiría. Sin embargo, se ha conocido en las últimas horas que la oferta contractual de Florentino Pérez y compañía es de apenas 10 millones de euros por año. Y, la de Borussia Dortmund era de 14 millones de euros por el mismo periodo. Es decir, prefirió emigrar a ganar un 40% menos de salario, pero emigrar al fin.

Vive la mejor información del fútbol alemán en el último episodio de El Debate de Mi Bundesliga.

¿Un padre que estuvo detrás de esto?

Como si ello ya no fuera indignante para la afición negriamarilla, los rumores con respecto a la actitud de su padre le ponen la cereza al postre. Desde octubre, la FIFA implementará un límite a las ganancias de los agentes que no podrán superar el 3% del salario de sus dirigidos. Además de ello, otras personas por fuera del representante y el jugador, no podrán recibir dinero. Es decir, no se podrá negociar comisiones por fuera como vienen sucediendo ni tampoco incluir terceros. Ante esto, el periódico Bild informó que Mark Bellingham, que hace de agente, está loco con que su hijo sea transferido en este verano para evitar la nueva regulación del ente máximo del fútbol mundial.

Ya dada toda la información, los propios lectores sacarán sus conclusiones. Bellingham con un lugar asegurado, mayor dinero en el bolsillo y un trato preferencial, eligió dejar un club que le ha dado todo.