Manchester United se suma a FC Bayern München en la puja por Randal Kolo Muani de Eintracht Frankfurt.

Un FC Bayern München que vuelve tras los pasos del artillero águila

No cabe ninguna duda de que la gran prioridad para los bávaros en este mercado de fichajes es la incorporación de un nuevo delantero. La salida de Robert Lewandowski se notó durante toda la temporada y eso parecería aumentarse partido a partido.

Justamente por eso, la directiva no quiere volver a iniciar una nueva temporada con la improvisación en el centro del ataque como ocurrió en esta. El preferido hasta hace unas semanas era Harry Kane, pero su edad no se concuerda con su costo. El plan B parecía ser Victor Osimhen, flamante campeón y goleador de la Serie A con Napoli, empero los 150 millones de euros que pide De Laurentiis no son una opción.

Es por esto que la opción de fichar a Randal Kolo Muani se reflotaron en las últimas horas. Eintracht Frankfurt lo tiene tasado en unos 100 millones de euros. Y si bien era una precio que les parecía caro, ya se han dado cuenta que no encontrarán una opción top en menos de eso.

Manchester United se suma a la puja por Kolo Muani

Ahora bien, el francés está en carpeta de los clubes más grandes de Europa. Con su gran Mundial llamó la atención de todo mundo y es lógico que la última noticia encuentre a Manchester United tras sus pasos. Según información de RMCSports es una de las prioridades para los Red Devils aunque también hay que mencionar que PSG podría tener próximas reuniones con él. Lo que no cabe ninguna duda es que si los bávaros lo quieren, van a tener que pagar por él.