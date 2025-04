La mala racha que atraviesa el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso

En general, la sensación es de impotencia con Hradecky comentando: «El año pasado encontramos el ritmo, sin importar contra quién jugáramos. Este año parece un poco más difícil. ¿Por qué? No lo sé».

¿QUÉ ESTÁ FALLANDO EN EL BAYER LEVERKUSEN?

El entrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, explicó la falla de su equipo. «Hoy tuvimos el control, pero ese control no fue suficiente para tener más calidad en el último tercio del campo, para crear más. En Heidenheim, cometimos más errores, pero hoy ese control, esa posesión, no fue suficiente», dijo el español. «Para mí, no significa nada ver un 75% de posesión y solo tres tiros a portería. La posesión sin un cambio de ritmo, sin hacer nada diferente, no significa nada. Esa estadística no me satisface».

Pero el hecho de que el tema de los centros y la ocupación del área con centros altos ocupara tanto espacio de preocupación deja claro que el Leverkusen ha perdido calidad en su propio estilo de juego, el cual se baja en combinaciones rápidas dentro del área. Ahora mismo, carecen de potencia en la definición y parecen cansados luego de los reveses que han sufrido en las últimas semanas, así que deberán mejorar su nivel si no quieren quedarse sin títulos esta campaña.