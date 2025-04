Sebastian Kehl no descarta el regreso de Mats Hummels al Dortmund

El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, habló de un posible regreso de Mats Hummels al equipo dirigido por Niko Kovac.

SEBASTIAN KEHL NO DESCARTA EL REGRESO DE HUMMELS

Luego de conocerse que Nico Schlotterbeck se perderá el resto de la temporada, incluyendo el Mundial de Clubes, debido a una rotura de menisco, el diario Bild mencionó la posibilidad de recuperar al veterno defensa Mats Hummels, quien anunció que se retirará del fútbol a final de esta temporada.

Al ser cuestionado por esta posibilidad, Kehl no rechazó la idea: «Todos saben cuánto valoramos a Mats. Sé de lo que es capaz, lo que el club significa para él», dijo el director deportivo luego del empate 2-2 del Borussia Dortmund ante el FC Bayern München este sábado. «Pero nos gustaría centrarnos en los asuntos deportivos pendientes», estableció.

Y añadió: «Para ser sincero, últimamente no hemos pensado mucho en este tema», aseguró el ex capitán del BVB. Por ende, todo indica que el Dortmund está centrado en terminar la temporada mixta en una posición que le clasifique a competencias europeas, por lo que el empate ante el Bayern mantuvo viva la esperanza.

EL DORTMUND SE CONCENTRA EN EL PRESENTE

Por lo tanto, el regreso de Hummels «no es un tema por ahora», afirmó Kehl, aunque no descartó nada: «Si ocurre, lo comunicaremos y lo discutiremos como corresponde». De momento, todo indica que el defensor alemán está viviendo sus últimos meses como futbolista profesional en la AS Roma, equipo con el que fichó en septiembre luego de que el BVB no renovara su contrato.

Según Bild, Hummels podría estar interesado en tener una última estancia en su antiguo club antes de retirarse. Para el Mundial del Clubes, la FIFA permitirá a los equipos participantes reforzarse con hasta seis jugadores de otros equipos solamente para la competencia. Es decir, dichos futbolistas firmarán contrato por el tiempo que dure su participación en el torneo, por lo que sería positivo ver al defensor alemán disputar un último baile con el club en donde se convirtió en leyenda.