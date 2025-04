Bayern 2:2 Dortmund: El gran show quedó sin ganador

FC Bayern München y Borussia Dortmund igualaron en un divertido encuentro que no le sirve a ninguno de los dos.

Una primera mitad de estudio

Sin ninguna duda, un Der Klassiker es motivante para cualquiera de los dos equipos. Pero este tenía dos condimentos especiales. Bayern debía ganar para estirar su ventaja en la cima a ocho puntos tras la igualdad de Leverkusen ante Union Berlin. Y, por otro lado, Dortmund necesita ganar todo lo que le resta si quiere soñar con la Champions League.

Con eso, en la previa, la primera mitad no hubo mucho más de lo que se esperaba. Bayern, como suele suceder en su casa, manejó la pelota, pero no gravitó demasiado al área. Solo hubo un remate de Kane como la jugada peligrosa y no mucho más. Mientras tanto, BVB se refugiaba y dejaba todo para la segunda mitad.

Bayern y Dortmund nos dieron el verdadero show en el segundo tiempo

El segundo tiempo iba a empezar con todo porque a los 3 minutos, Maximilian Beier iba a aprovechar un buen centro y marcar el primer gol del encuentro. Desde allí, Los Bávaros se hicieron más protagonistas de lo que eran, pero no fue hasta los 65 minutos que Raphaël Guerreiro aprovechó una gran asistencia de Müller para cumplir con la ley del ex. Y como si ello fuera poco, apenas 4 minutos después Gnabry hizo una jugada maradoneana para el 1:2 y darle tranquilidad al sector rojo.

Todo parecía morirse allí. Incluso Bayern estuvo muy cerca de estirar la ventaja. Pero al no concretar, un centro del que nadie esperaba, Guirassy lo aprovechó para rematar y en el rebote, Anton firmaba el inesperado 2:2 dejando un verdadero show en la segunda mitad.