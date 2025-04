El CEO del Leverkusen reconoce el interés de Real Madrid por Xabi Alonso

Previo al encuentro contra Union Berlin, Fernando Carro, CEO de Leverkusen reconoció el interés del Real Madrid por Xabi Alonso.

Los rumores de Xabi Alonso a Real Madrid

«Siendo sincero, me habría alegrado más si el Madrid hubiera ganado contundentemente al Arsenal y el puesto de entrenador estuviera asegurado. Es normal en el fútbol que, si un club como el Madrid pierde 3-0 en cuartos de final contra el Arsenal, los rumores se desaten. Es normal y comprensible, y por eso me hubiera gustado evitar estos rumores con una victoria del Madrid contra el Arsenal».

«Tenemos tan buena relación con Xabi que podemos hablar de todo, pero él tiene contrato y se siente muy cómodo y [… ] también estamos planificando la [próxima] temporada con él: pretemporada, partidos, planificación de la plantilla».

Mientras tanto, Ancelotti está tranquilo

Más allá de los rumores de salida, el entrenador de La Casa Blanca conserva su tranquilidad. Sabe que todavía tiene que jugar contra Arsenal la vuelta por los cuartos de final en el Santiago Bernabéu. Y, también, sabe de qué es capaz su equipo. Es por ello que cuando se le consultó sobre su futuro, no dejó dudas de su intensión.

«¿Futuro? Mi contrato es definitivo. Me queda un año más. No tengo nada que añadir. Hablaremos del futuro al final de la temporada. El club siempre me apoya».