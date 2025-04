¿Se cae el pase de Jonathan Tah a Barcelona?

Hace unas semanas parecía que Jonathan Tah estaba a un paso de llegar a Barcelona, pero cada vez se dilata más fichaje.

¿Tah se queda sin Barcelona?

A pesar de informes recientes de que la transferencia de Jonathan Tah a Barcelona podría no concretarse, una extensión de contrato en Bayer Leverkusen no sucederá. El jugador de 29 años quiere dar el siguiente paso este verano y no faltan interesados ​​y, aunque todavía está abierto a dónde irá, permanecer en Leverkusen definitivamente está descartado. El Bayer 04, que siempre ha estado en contacto con Tah, lo sabe desde hace tiempo y todavía está buscando un sustituto.

En pocas palabras, el zaguero todavía sigue dando vueltas sobre su futuro, pero Las Aspirinas ya están manos a la obra para no extrañarle en lo más mínimo. A estas horas, su pase a Barcelona parecería estar más difícil de lo que se pensaba en un primer momento.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Leverkusen ya tiene un candidato para reemplazarlo

Malick Thiaw, que tiene peticiones del Bayer Leverkusen y del Bayern Munich, así como Fikayo Tomori. Ambos centrales están listos para dejar el AC Milan este verano para dar un verdadero salto en su carrera. Incluso, el club italiano ya ha identificado a Pietro Comuzzo de la Fiorentina como un posible reemplazo.