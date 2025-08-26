La oferta desde la Premier que llegó a Dortmund por una figura

Brentford ha puesto sus ojos en Maximilian Beier, joven delantero alemán de 22 años. La directiva del club inglés ha analizado cuidadosamente su situación contractual. Incluso, el Borussia Dortmund ya fue informado sobre este creciente interés en el jugador por el club de la Premier.

Además del Brentford, otros dos equipos de la Premier League se encuentran siguiendo de cerca al atacante. La competencia por su fichaje podría intensificarse en los próximos días. Aun así, por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa.

¿Qué hará Dortmund con la oferta que llega de la Premier?

Se especula con una posible propuesta cercana a los 40 o 50 millones de euros antes del cierre del mercado. Sin embargo, el Borussia Dortmund mantiene una postura firme y clara. La dirigencia alemana no tiene intenciones de vender al delantero por esa cifra.

El club cree plenamente en el potencial de Beier para consolidarse como pieza importante en el corto plazo. Consideran que su desarrollo futbolístico aún tiene mucho margen de crecimiento. Por eso, rechazan desprenderse de él de manera precipitada.

Por su parte, el propio Maximilian Beier coincide con la visión del Borussia Dortmund. Su deseo es continuar en Alemania, aun con la eventual llegada de Fabio Silva. El delantero está convencido de que puede competir y ganar protagonismo dentro del equipo.

Mientras tanto, Brentford sigue evaluando alternativas en el mercado para reforzar su ataque. El interés en Beier demuestra su intención de sumar juventud y proyección. Sin embargo, la operación se presenta complicada ante la negativa del Dortmund y la voluntad del jugador.

Con el Deadline Day cada vez más cerca, la presión sobre todas las partes aumenta. El desenlace dependerá de si llega una oferta realmente irresistible. De lo contrario, Beier seguirá vistiendo la camiseta amarilla del Borussia Dortmund.