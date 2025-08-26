Leverkusen entre vender a Hincapié y fichar a Akanji

El futuro de Manuel Akanji se ha convertido en un tema central en el mercado de fichajes. El defensor suizo del Manchester City tiene varias alternativas abiertas. Su decisión final podría marcar el rumbo de distintos clubes europeos en plena planificación de temporada.

En los próximos días se esperan definiciones sobre su destino. Galatasaray ya alcanzó un acuerdo económico con el Manchester City por 15 millones de libras. Sin embargo, el jugador aún no ha dado su consentimiento, lo que mantiene la operación en suspenso.

Galatasaray y Bayer Leverkuse en la puja por Akanji

El interés de Galatasaray responde a la necesidad de reforzar su defensa con experiencia internacional. Akanji sería una incorporación de peso para afrontar competiciones locales y europeas. No obstante, la falta de luz verde por parte del suizo abre la puerta a otras opciones.

El Bayer Leverkusen también sigue de cerca la situación del central. El club alemán lo contempla como candidato en caso de que Piero Hincapié sea transferido al Arsenal. Así, Akanji figura en la lista de finalistas para cubrir una posible vacante.

Manchester City, mientras tanto, analiza con atención cada paso. Pep Guardiola considera a Akanji un defensor útil por su versatilidad y capacidad de adaptación. Sin embargo, la competencia interna podría motivar su salida hacia un destino con mayor protagonismo.

La decisión final dependerá del propio futbolista. Su deseo de continuidad en un club competitivo y con minutos garantizados será clave para definir el desenlace. Mientras tanto, Galatasaray y Leverkusen esperan señales claras para avanzar.

El futuro de Akanji es una incógnita, pero su nombre seguirá apareciendo en los titulares. Su resolución afectará tanto al City como a los aspirantes que lo desean en sus filas.