¿A Dortmund le alcanzará con Chukwuemeka y Anselmino?

En un mercado sin tanto movimiento por parte de los aurinegros, el Borussia Dortmund cierra dos fichajes en un mismo día: Carney Chukwuemeka y Aarón Anselmino.

Chukwuemeka y Anselmino refuerzan al Borussia Dortmund

Chukwuemeka, que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el club, llegó el lunes para someterse a su examen médico. El mediocampista central de 21 años firma un contrato a largo plazo.

Se espera que el austriaco nacionalizado británico aporte más creatividad al mediocampo del Dortmund, que faltó especialmente en el último tercio del partido en los dos primeros encuentros contra el St. Pauli y en la DFB-Pokal contra el Rot-Weiss Essen. Se espera que el costo del traspaso al Chelsea FC esté entre los 20 y 25 millones de euros, con los Blues asegurándose una parte importante de la reventa del futbolista.

Además de Chukwuemeka, el central argentino Aaron Anselmino también se unirá al Borussia Dortmund, también procedente del club londinense. En el caso del ex Boca Juniors, será en calidad de préstamo sin opción de compra, con Las Abejas haciéndose cargo del salario. En Stamford Bridge, tiene contrato hasta junio de 2031.

¿Habrá más movimientos antes del final del mercado?

Según The Athletic, estas no serían las últimas contrataciones del BVB para este verano. Charlie Cresswell, del FC Toulouse, también está en la mira para el puesto de defensa central. Ya se ha presentado una oferta por el jugador de 23 años, que no fue del gusto de los franceses. Su valor de mercado es de 10 millones de euros.