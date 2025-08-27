El impedimento que aleja a Nico Jackson del Bayern

Bayern München ha reactivado sus conversaciones con el Chelsea para intentar fichar al delantero Nicolas Jackson en el actual mercado de transferencias. Hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo ni por parte del jugador ni del club londinense. Sin embargo, el conjunto alemán mantiene firme su insistencia para concretar la operación.

El Chelsea, consciente del interés que genera Jackson, se ha mostrado abierto a su salida en esta misma semana. La directiva estaría dispuesta a aceptar una cesión temporal siempre que el acuerdo incluya una obligación de compra para el próximo verano. Esta condición es clave, ya que el club inglés prefiere un traspaso permanente antes que un simple préstamo.

Nicolas Jackson entre Bayern, Newcastle y Aston Villa

Actualmente, el Bayern Múnich aparece como el favorito para asegurarse los servicios del delantero. Su propuesta consiste en un contrato de préstamo por una temporada, la única oferta formal presentada hasta la fecha. No obstante, la competencia sigue abierta y otros equipos de renombre mantienen el interés.

El Newcastle está en la contienda, aunque depende de resolver primero el futuro de Alexander Isak antes de avanzar con Jackson. Mientras tanto, el Aston Villa también ha seguido de cerca la situación, aunque se muestra reacio a pagar los 60 millones de libras exigidos por el Chelsea. Esta postura complica seriamente las opciones del club de Birmingham.

El Nápoles, por su parte, se ha sumado a la carrera por el delantero senegalés. Sin embargo, todavía no está claro si preferiría una cesión o un traspaso definitivo. El Chelsea, por su parte, insiste en priorizar un acuerdo que garantice ingresos inmediatos o, en su defecto, una obligación de compra.

El desenlace de esta negociación podría producirse en cuestión de días. Jackson sigue concentrado, pero su futuro apunta cada vez más hacia el Bayern.