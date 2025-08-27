¿Xavi Simons sigue siendo una opción para llegar a FC Bayern?

Antes del debut del Bayern en la Bundesliga contra el RB Leipzig, Vincent Kompany realizó una visita especial a Uli Hoeneß en Tegernsee. El entrenador belga aprovechó la ocasión para hablar directamente sobre la falta de profundidad en la plantilla bávara. En ese encuentro, insistió en la importancia de sumar a un futbolista de jerarquía como Xavi Simons.

La reunión no fue casual, ya que Kompany quería transmitir su visión futbolística de primera mano. Expuso que un jugador con las características del neerlandés encajaría perfectamente en su esquema. Además, subrayó que Simons aportaría creatividad, desequilibrio y frescura en un mediocampo que, en su opinión, necesita urgentemente alternativas.

Xavi Simons, prioridad y obstáculo en el mercado

En paralelo, Max Eberl y Christoph Freund habían avanzado entre bastidores para intentar viabilizar la operación. La estrategia era clara: convencer al consejo de administración del Bayern de que la incorporación era prioritaria. Sin embargo, la política del club alemán sigue firme en evitar cesiones, lo que complica seriamente cualquier posibilidad.

El RB Leipzig, actual club de Simons, no contempla dejarlo salir bajo un préstamo, lo que representa el principal obstáculo. Para Eberl, el internacional neerlandés sigue siendo un objetivo prioritario, pero la rigidez de las condiciones amenaza con frustrar la negociación. A pesar de los esfuerzos del cuerpo técnico y la dirigencia deportiva, la última palabra la tienen Hoeneß y la directiva.

Consultado sobre la visita de Kompany, Hoeneß se mostró hermético y prefirió no brindar declaraciones públicas. Por su parte, Xavi Simons, preguntado por Sport Bild, también evitó comentarios sobre un posible traspaso al Bayern. El silencio de ambas partes no hace más que alimentar la incertidumbre.

El futuro de Simons continúa siendo un tema candente en Múnich. Kompany lo quiere, Leipzig lo protege y el Bayern sigue dividido.