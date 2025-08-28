¿Dortmund lo vende? Brentford lanzaría un ofertón porBeier

El futuro de Maxi Beier vuelve a estar en el centro de la escena europea. El FC Brentford ha manifestado un fuerte interés en el delantero alemán. El club inglés prepara una oferta formal de 55 millones de libras más 5 en bonificaciones, alcanzando una cifra cercana a los 70 millones de euros.

Por ahora, Borussia Dortmund no ha recibido una propuesta oficial. La dirección deportiva, encabezada por Lars Ricken y Sebastian Kehl, sigue de cerca la situación. Tampoco Beier ha dado señales de querer abandonar el club en este mercado. Sin embargo, el interés británico obliga a todas las partes a evaluar los escenarios.

Una venta que aliviaría las cuentas del Dortmund

El Borussia Dortmund enfrenta un dilema financiero. Para fichar al delantero Silva, el club necesita superar su presupuesto actual de 30 millones de euros. Una eventual venta de Beier podría ser clave para equilibrar las cuentas. El dinero fresco permitiría reforzar la plantilla y mantener la competitividad en las tres competiciones.

No obstante, desprenderse de Beier también implica riesgos importantes. El equipo de Niko Kovač necesita ampliar opciones ofensivas y no reducirlas. Vender a un delantero en crecimiento podría debilitar la estructura.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Beier, entre la continuidad y el desafío

El entrenador del Dortmund ha destacado el esfuerzo de Beier, su capacidad de presión y la energía que aporta en cada partido. Esa intensidad lo hace valioso dentro del plantel. Por otro lado, un traspaso al Brentford significaría iniciar un nuevo proceso de adaptación en la Premier League, con el desafío adicional de un año marcado por el Mundial.

De esta manera, el futuro de Maxi Beier se mantiene abierto. El Borussia Dortmund deberá decidir entre aprovechar una oportunidad económica o mantener a un jugador clave en su proyecto deportivo.