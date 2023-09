La rodilla de Matthijs de Ligt da un susto a FC Bayern

Todas las alarmas saltaron en la enfermería de FC Bayern el pasado sábado tras ver cómo De Ligt tenía que abandonar el encuentro ante Bochum por una dura entrada en la rodilla. Sin embargo, cuando muchos temían malos diagnósticos, el central neerlandés estará fuera de los terrenos de juego únicamente por unos días.

Un partido muy desafortunado para De Ligt

El arranque de temporada no ha sido como De Ligt, elegido como mejor defensor de la pasada temporada en la Bundesliga, se esperaba. De ser un indiscutible en la zaga de Los Bávaros, el fichaje de Kim Min-Jae le quitó por completo su sitio en el once titular. En el último encuentro ante Bochum pudo partir por fin desde el inicio y anotó el tercer gol de una goleada por 7:0, pero tuvo que salir sustituido en el descanso. Una entrada de Anthony Losilla sobre la media hora de juego le generó muchas molestias en la rodilla y no pudo disputar el segundo tiempo.

El ambiente no era de mucho optimismo y, tras el pitido final, Thomas Tuchel declaró ante los medios que el internacional neerlandés iba a someterse a una resonancia para conocer el alcance de la lesión. Un día muy oscuro para De Ligt pero, al menos, el diagnóstico es bueno y sólo se ausentará del primer equipo por unos días, según ha dado a conocer el club.

Duda para la Pokal, podría estar de vuelta para enfrentarse a Leipzig

Las molestias del defensor no son graves pero, tal y como afirma Kicker, no llegaría a tiempo para el próximo encuentro de FC Bayern, el martes contra Preussen Münster por la primera ronda de DFB Pokal. Sí que podría estar de vuelta para la visita a RB Leipzig del sábado, un partido importante en la zona alta de la Bundesliga. Eso sí, habrá que ver si Tuchel vuelve a darle confianza y minutos en esa cita, o volverá a relegarle al banquillo.