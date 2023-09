Urs Fischer, crítico con la última derrota de Union Berlin

Mientras su debut en la Champions fue casi perfecto, el arranque de la Bundesliga se le está atragantando a Union Berlin. Tres derrotas consecutivas les tienen alejados de la zona alta de la clasificación y, tras el último tropiezo, Urs Fischer dio un tirón de orejas a los jugadores en rueda de prensa.

Después de una gran actuación en Champions League donde le pusieron las cosas muy complicadas al Real Madrid, la vuelta a la Bundesliga de Union Berlin no fue como esperaban y perdieron por 0:2 en casa ante Hoffenheim. En rueda de prensa, Urs Fischer se mostró muy crítico con la actuación de los jugadores en el primer tiempo, donde encajaron los dos goles.

«Es fácil hacer un análisis: En la primera mitad no tuvimos ninguna base, fue una muy mala actuación.»

El técnico de La Férrea Unión apuntó directamente a la falta de intensidad de su equipo, que despertó en el segundo tiempo pero no logró sacar un buen resultado.

«Cuando concedemos el segundo gol, perdemos el balón en el área de penalti del rival y nos quedamos mirando en lugar de contrapresionar. Así no funciona. Simplemente no estábamos. No puedes echar a perder una mitad así en la Bundesliga.»