Tres detalles que nos dejó la Jornada 5 de la Bundesliga

Una nueva jornada de la Bundesliga llega a su fin y te traemos los tres detalles que nos ha dejado este fin de semana cargado de emociones, con una zona alta de la tabla donde nadie quiere ceder terreno.

Leverkusen y Bayern siguen pisando el acelerador

Después de su empate la pasada jornada, FC Bayern y Bayer Leverkusen volvieron a ganar para mantenerse ambos en la cima de la Bundesliga. Eso sí, ahora Los Bávaros ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles tras vencer por 7:0 a VfL Bochum. El conjunto de Thomas Tuchel estuvo intratable, en sintonía con sus hombres de ataque. Choupo-Moting abrió la lata a los pocos minutos, Kane marcó un hat-trick, y Sané y Tel no faltaron a la cita goleadora. Hasta Matthijs de Ligt, que sólo jugó en el primer tiempo, marcó su tanto. Una actuación que puede meter miedo a RB Leipzig, su rival la próxima semana.

Leverkusen, pese a perder el liderato, tampoco se quedó atrás y venció por 4:1 a Heidenheim. Victor Boniface estuvo más efectivo esta jornada en el Allianz para abrir el marcador y, aunque Dinkci lo empató para los visitantes, un gran tramo final con dianas de Hofmann, Adli y el mismo Boniface para completar su doblete les permitieron hacerse con los tres puntos para mantener ese pulso al vigente campeón.

Borussia Dortmund empieza a recuperar sensaciones

La pasada jornada de liga consiguieron aprovechar la oportunidad para remontar en Freiburg y, aunque en Champions no dieron buena imagen, en Borussia Dortmund empiezan a ver la luz al final del tunel. Terzic revolucionó el XI titular con las apariciones de Bynoe-Gittens, Özcan, Nmecha o Füllkrug y logró un buen triunfo por 1:0 ante VfL Wolfsburg. Las Abejas no generaron demasiadas ocasiones de gol pero tuvieron el partido bajo control en todo momento, y un tanto de Reus en el segundo tiempo les sirvió para doblegar a Los Lobos. Un resultado que, aunque otro día habría sido más abultado, les permite mantenerse a dos puntos del primer lugar y recuperar las sensaciones que no tenían desde hace mucho tiempo.

Guirassy y Stuttgart, las grandes sorpresas del arranque de Bundesliga

Con cinco jornadas disputadas, se puede decir en voz alta que una de las grandes sorpresas de esta Bundesliga está siendo VfB Stuttgart con un Serhou Guirassy intratable en punta. El delantero guineano se mantiene como máximo goleador de la competición con 10 dianas hasta el momento tras anotar otro doblete en el triunfo sobre Darmstadt por 3:1, y mantiene a Los Suabos en la tercera posición de la Bundesliga con cuatro victorias en este arranque liguero. El conjunto de Sebastian Hoeness, pese a las bajas en el mercado, pasa por su mejor momento y ya empieza a alejarse de la zona de descenso, su principal objetivo después de salvarse en varias ocasiones en el último momento. Ahora, toca ver si pueden mantener el ritmo y aspirar a algo más.