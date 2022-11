La Selección Alemana busca el regreso de Toni Kroos, aunque él piense que no lo merece

Si bien Toni Kroos se retiró de la Selección Alemana tras la última Eurocopa, la DFB busca convencer al medio del Real Madrid de que regrese.

Un fuerte rumor, a una semana de que Flick publique su lista

De acuerdo con Amalio Moratalla de Radio MARCA, las gestiones de la Federación Alemana de Fútbol ya han comenzado a la expectativa de que vuelva a vestir la casaca de la Mannschaft, siendo parte por primera vez del ciclo de Hansi Flick.

El regreso de Toni Kroos, una misión imposible para la DFB

Aunque el mismo Kroos reconoció haber charlado con el otrora DT del FC Bayern München, las expectativas de que eso ocurra se anticipan como bajas. En el programa “Universo Valdano”, el futbolista de 32 años dijo que no se arrepentía de su decisión, más allá de que le costará ver la Copa por televisión.

“No estaré en el Mundial, pero estoy seguro que cuando vea los partidos de Alemania me vendrán ganas de jugar. Pero ya decidí dejar la selección después de la Eurocopa. […] Primero, para estar más tiempo con mi familia. Segundo, porque ahora hay jugadores que merecen jugar más y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas. Yo quiero seguir a tope y lo primero es el club”.

Por otro lado, Kroos fue uno de los grandes críticos a la organización del torneo por parte de Qatar. En marzo de 2021, en el podcast “Einfach mal Luppen” (que hace junto a su hermano Felix), cuestionó al país por las denuncias de los trabajadores y organizaciones de derechos humanos:

“Los inmigrantes están sometidos, trabajan sin descanso con 50º de calor, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura. […] Una cosa son las condiciones laborales, pero también diré, por ejemplo, que la homosexualidad en Qatar es un delito penal y también está enjuiciada”.

A nada para el comienzo del campeonato mundial, será cuestión de tiempo saber si la suerte ya está echada y Toni mantiene firme su decisión o si Alemania logrará la vuelta del jugador más ganador de su fútbol.