Las 2 condiciones que marcarán el futuro de Julian Brandt en el Dortmund

El futuro de Julian Brandt en el Borussia Dortmund es incierto y tendrían que cumplirse dos condiciones para que extienda su contrato con el equipo dirigido por Niko Kovac.

EL FUTURO DEL JUGADOR DEPENDE DE DOS FACTORES

Poco antes de Navidad, el director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, reveló los planes de extender el contrato del jugador de 28 años, afirmando que habían enviado «señales claras» al centro ofensivo y describiéndolo como una «figura emblemática dentro y fuera del campo».

Pero de acuerdo al medio WAZ, «está lejos de ser claro» que se inicien negociaciones con el mediocampista ya que hay dos condiciones específicas que tendrían que cumplirse antes firmar una posible extensión más allá de 2026. En primer lugar, el Dortmund necesita ser más consistente e intentar clasificar a la próxima temporada de la UEFA Champions League.

Actualmente, el equipo ocupa la décima posición número 10 de la Bundesliga y se presenta bastante complejo su participación en la máxima competencia europea la próxima campaña. Pero de lograr la clasificación, Sebastian Kehl y Lars Ricken podrían satisfacer sus demandas.

BRANDT DEBERÁ MEJORAR SU DESEMPEÑO SI DESEA SEGUIR EN DORTMUND

En segundo lugar, el jugador de 28 años deberá demostrar más solidez en sus actuaciones. A pesar de que suma tres goles y cinco asistencias en 19 partidos de Bundesliga esta temporada, sumado a cinco pases de gol en la Champions, Brandt tiene que mejorar su desempeño.

El mediocampista tiene que ser más consistente ya que Kovac no le ha tomado mucho en cuenta desde su llegada al banquillo. Si no da un paso adelante, no se descarta que se salga del club este verano, un año antes de que finalice su contrato. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Brandt es de unos 35 millones de euros, por lo que podrían venderlo por una cifra similar o menor.