FC Bayern retira oferta de renovación a Joshua Kimmich

El directiva del FC Bayern München le habría informado a Joshua Kimmich que la última oferta que recibió para extender su contrato ya no es válida y sus caminos podrían separarse próximamente.

LAS DUDAS SOBRE LA EXTENSIÓN DE KIMMICH

Las conversaciones sobre la extensión de contrato de Kimmich se están llevando a cabo desde hace meses y ahora, el hombre al que Karl-Heinz Rummenigge definió en 2020 como el «capitán del futuro» podría marcharse gratis en verano.

De acuerdo a información de Bild, la directiva del Bayern le habría informado al mediocampista de 30 años a inicios de semana que la oferta que había recibido ya no era válida. Los responsables del conjunto bávaro no pueden entender por qué sigue dudando.

Por ello, desean que Kimmich tome una decisión sobre si continuará o no en el club antes de sentarse a acordar los términos contractuales. La directiva del Bayern tiene claro que el mediocampista es un jugador clave para su futuro, por lo que incluso le habría ofrecido mejorar su actual salario, el cual es de unos 20 millones de euros por temporada.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ALEMANA?

El pasado lunes, el Bayern celebró su reunión trimestral del consejo de supervisión donde se habló de Kimmich y la decisión fue clara: no se mejorará más la oferta debido a la indecisión del jugador. A pesar de que la puerta para una extensión no está cerrada, no está claro si podrán volver a las condiciones de la oferta anterior.

Ahora la pelota está en el campo del capitán de la selección alemana, quien deberá tomar pronto una decisión sobre su futuro. El mediocampista deseaba conocer el proyecto de los bávaros antes de comprometerse, algo a lo que el equipo ha respondido con renovaciones de jugadores claves como Alphonso Davies y Jamal Musiala.

Además, deberá tomar en consideración que será complejo que un equipo top de Europa le ofrezca mejores condiciones en cuanto a salario y protagonismo. En caso de salir pretendientes no le faltarán ya que ha sido relacionado con clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid en el pasado. Sin embargo, de acuerdo al periodista alemán Maximilian Koch, Kimmich no tiene actualmente una oferta concreta de algún equipo.

De momento, el Bayern ha ya empezado a explorar el mercado en búsqueda de un posible reemplazo. Según Sky Sport, si el jugador decide pronto que desea quedarse, la oferta seguirá en la mesa. Pero si se toma otras tres o cuatro semanas, los bávaros actuarán en consecuencia.