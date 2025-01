Las 3 figuras de FC Bayern que ya pueden negociar con otros clubes

Comenzó oficialmente el mercado de invierno y hay 3 figuras de FC Bayern que pueden negociar con otros clubes porque serán agentes libres en junio.

Joshua Kimmich

El primero en encabezar la lista, sin ninguna duda, es el mediocampista que prometía ser la gran figura del futuro, pero su futuro todavía está en el aire. Los Bávaros están dispuestos a renovar su vínculo y hasta mantener su salario que es uno de los más altos. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo con él y es uno de los que es libre de negociar con quién quiera. Se decía que el Manchester City estaba tras él.

Alphonso Davies

Lo del canadiense ya lleva varios capitulos. Primero, no quería renovar en Múnich porque desde Real Madrid lo estaban tentando. Empero, ese interés se fue diluyendo y ahí es cuando apareció su interés de quedarse como jugador rojo. Ahora bien, el tema con Davies pasa por lo financiero. Mas allá de querer quedarse o no, desde la directiva no están dispuestos a pagarle lo que pide y si se queda es bajando sus pretensiones.

Leroy Sané

Para cerrar la lista de 3 figuras del Bayern aparece el nombre del extremo. Su rendimiento, lejos está de lo que se esperaba de él cuando se le trajo del City. Y, ante esto, en la directiva hay opiniones diversas sobre su futuro. Muchos dicen que hay que largarlo ya y otros priorizan el no perder el capital invertido. Sin embargo, aunque renueven su vínculo, la realidad está en que esto no les asegura que lleguen ofertas. Leroy Sané es uno de los que estará a prueba estos meses para ver si vale la pena hacer el esfuerzo.