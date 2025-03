Las dos figuras que FC Bayern quiere vender en verano

En las últimas horas, se BILD ha informado que Joao Palhinha y Leon Goretzka tienen todos los números para ser vendidos en Bayern.

Sobrepoblación en el mediocampo

Tras la inminente renovación de Kimmich, la próxima temporada habría un exceso de oferta en el centro del campo (Kimmich, Goretzka, Pavlović, Bischof, Palhinha). Goretzka tiene previsto cumplir su contrato hasta 2026, pero no se descarta su salida, al igual que Palhinha que se considera candidato a la venta. Recordemos que el portugués llegó de la mano de Tuchel, pero nunca pudo pisar fuerte en su rol. Y como si ello fuera poco, Kompany no lo tiene tan en consideración, pero cuando juega no llega a cumplir las expectativas.

Además de Palhinha, la situación de Goretzka es propicia para la venta

Después de intentar vender a Leon Goretzka en verano, el FC Bayern vio como el jugador de 29 años recuperó su lugar en el once inicial con algunas actuaciones positivas en las últimas semanas. Aun así, dentro del seno del club, pocos comienzan a repensar sus planes de deshacerse del exfutbolista del Schalke 04.

Según Kicker, desde la óptica de los bávaros, se sigue diciendo que el futuro del mediocampista está lejos de Múnich. En verano, un año antes de que finalice su contrato, la idea es que salga de Múnich Otra temporada sin el apoyo de los directivos del club sería demasiado para él. Si recibiera ofertas concretas del extranjero, especialmente de la Premier League, las consideraría.