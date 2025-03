Hamburger SV ya comenzó a planificar su gran vuelta a la Bundesliga

En una entrevista con Bild, el director deportivo del Hamburger SV, Claus Costa, reveló que el club ya ha comenzado a planificar su plantilla con el regreso a la Bundesliga en mente.

El Dinosaurio ocupa actualmente el primer puesto de la 2.Bundesliga, pero solo le separan tres puntos del cuarto. Sin embargo, sus recientes actuaciones, especialmente contra el Fortuna Düsseldorf el fin de semana pasado, indican que esta temporada podría ser diferente y que el HSV podría estar listo para regresar finalmente a la Bundesliga tras siete temporadas en la segunda división.

Eso significa que el Hamburgo tiene que prepararse para este posible escenario, por lo que ya ha comenzado los preparativos. Sobre la planificación de la plantilla para la Bundesliga, Costa declaró:

Luego se le preguntó al director sobre quién podría quedarse o irse si el club asciende, Costa reveló:

Básicamente, cuando fichamos a muchos de los jugadores que hemos incorporado en los últimos años, creíamos que podrían jugar en la Bundesliga un año después, como muy tarde. Incluso ahora, tengo mucha confianza en nuestro equipo. La forma en que superemos los últimos nueve partidos será crucial. Una racha final exitosa puede consolidar a un equipo y liberar energía. Sería demasiado pronto para decir quién exactamente puede ayudarnos en la Bundesliga la próxima temporada o dónde necesitamos reforzarnos. Al mirar nuestro once inicial del fin de semana, el rendimiento de muchos jugadores no fue tan descabellado como para no poder competir en una liga superior. Y hay buenos ejemplos, como el Heidenheim el año pasado, que evitó el descenso cómodamente con un equipo casi idéntico.