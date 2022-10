Las represalias de Edin Terzic a la última derrota de Borussia Dortmund

La derrota por 3:2 de Borussia Dortmund en casa de 1.FC Köln ha sacado la mayor frustración de Edin Terzic. El técnico de Las Abejas no ocultó su cabreo con lo que sucedió sobre el césped y no dudó en tomar acción con su plantilla.

Terzic canceló el día libre para dar ejemplo

Borussia Dortmund podría haber cerrado la jornada como líder de la Bundesliga pero dejó escapar la oportunidad ante sus vecinos de 1.FC Köln. El conjunto negriamarillo se había ido al descanso con la ventaja en el marcador pero, en apenas los 10 primeros minutos de la segunda mitad, el rival ya le había dado la vuelta. En el postpartido, un Terzic mosqueado declaró a Sky que “habían discutido precisamente en el vestuario lo importante que era salir bien al segundo tiempo” y no dudó en lanzarle un dardo a sus jugadores.

“Hoy claramente hemos visto otra vez lo que nos lleva faltando años para colocarnos en la cima.”

El entrenador del BVB no se quedó ahí. La plantilla iba a tener el domingo como día libre pero, a vistas del resultado, Terzic decidió cancelarlo y llamar a sus jugadores a entrenar para que sirva de ejemplo de cara a una semana muy importante, con duelos decisivos ante Sevilla en Champions League y FC Bayern München en Bundesliga.

Ponte al día de toda la información del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

¿Qué está saliendo mal en Borussia Dortmund?

Numerosos hinchas no dejan de preguntarse cuál es la razón por la que este Dortmund no está sabiendo aprovechar el mal inicio de temporada en Bundesliga del Bayern. Por un lado, el equipo ha mejorado defensivamente pero el ataque está siendo mucho menos efectivo que en años anteriores. Modeste, con apenas un gol en siete jornadas, no está tapando el vacío que generó la baja de Sébastien Haller y mucho menos el de la marcha de Haaland, y otros jugadores ofensivos como Adeyemi, Reus o Bynoe-Gittens ya han sufrido alguna lesión desde que arrancó la campaña. Y por el otro lado, el equipo sigue desconectando en bastantes encuentros. El Werder Bremen ya les logró remontar hace unas semanas un 2:0 en el tiempo de descuento y el Köln, en diez minutos del segundo tiempo, también pudo darle vuelta al marcador.

Los fantasmas de temporadas pasadas aparecen una vez más en el Signal Iduna Park. La directiva quería borrar cuanto antes el mal paso de Marco Rose pero Terzic, tanto por errores suyos como de la confección de plantilla, no está superando todos los obstáculos. Veremos si su cabreo consigue despertar al vestuario.