Las tres claves de Alemania ante Suiza

Se cierra la fase de grupos para el grupo A de la Eurocopa y Alemania quiere cerrar con puntaje ideal ante Suiza, que buscará arrebatarle el primer puesto.

El dominio territorial será clave

Los focos de Alemania estuvieron puestos en Musiala hasta ahora. El hombre del FC Bayern München podría ser el primer jugador alemán en anotar en los tres primeros partidos de su país en un torneo importante (Copa del Mundo/Europa) desde Miroslav Klose en la Copa del Mundo 2002.

Con Jamal y Wirtz actuando como dos dinámicos números 10, sumado a dos creadores de juego como Kroos e Gündogan detrás de ellos, Alemania ha dominado absolutamente las zonas del mediocampo en sus dos partidos jugados.

Gündogan ha destacado en un papel más avanzado, incluso anotando en la victoria de su equipo, mientras que Kroos ha retrocedido desde una posición más profunda. El jugador próximo a retirarse completó 124 pases ante Hungría, siendo Xavi el único centrocampista que ha completado más (127) en un partido de la Eurocopa de la historia. En ese mismo partido, el centrocampista registró 43 pases al hueco, al menos 26 más que cualquier otro jugador del encuentro.

Sin rotaciones, a cuidarse de las amarillas

Aunque el billete para los octavos de final ya está reservado antes del último partido, cuatro jugadores de la zona defensiva ya están amonestados: Mittelstädt, Rüdiger, Tah, y Andrich. Sin embargo, en Frankfurt, Julian Nagelsmann no dará lugar a la especulación y no habrá rotaciones ni experimentos. El seleccionador fue muy claro sobre el funcionamiento de su once inicial exitoso:

«Por el momento no está previsto ningún cambio. En mi opinión, es importante y crucial mantener el ritmo. Todavía no hemos jugado juntos tan a menudo. No tengo en cuenta la situación de las amarillas, confío en nuestra plantilla».

Con esto en mente, los cuatro futbolistas mencionados deberán salir al campo de juego teniendo en cuenta que, con una amarilla más, se perderán el duelo de octavos de final. Cabe destacar que las tarjetas se limpian recién en semifinales, por lo que esta situación podría repetirse en el próximo partido y en un hipotético cuartos de final.

Alemania tiene prohibido confiarse ante Suiza

El nivel demostrado hasta ahora por Alemania no invita a pensar en escenarios catastróficos. Pero si hay algo que ha caracterizado a la Eurocopa en toda su historia son los batacazos. Mientras el dueño de casa necesita solo un punto para asegurarse el primer puesto del grupo, Suiza debe ganar o ganar para quedarse con el liderato.

En octavos de final, el primero del Grupo A se enfrentará al segundo del Grupo C y, aunque la posibilidad de un enfrentamiento con Inglaterra aún sigue latente, hay mejores opciones que salir segundo y vérselas con un segundo del Grupo B, que podría ser Italia o Croacia. Nagelsmann sabe que deberá afrontar el partido con la mayor seriedad posible.

Suiza está invicta en sus últimos tres partidos contra Alemania (una victoria y dos empates), y en esos tres encuentros se produjeron 16 goles, una media de 5,3 por partido. Además, sus vecinos no han perdido su último partido de la fase de grupos en ninguna de sus últimas ocho apariciones en un gran torneo internacional (cinco victorias y tres empates), la última vez que lo hizo fue en la Eurocopa 2004 (3:1 contra Francia). La historia sugiere que saben cómo gestionar estos juegos y hacerlos competitivos.