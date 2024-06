Joshua Kimmich, cerca de decirle adiós al FC Bayern München

De acuerdo a los informes, cada vez es más probable que Joshua Kimmich deje el FC Bayern München durante este verano o el próximo.

Como se informó anteriormente, el internacional alemán habló recientemente sobre cómo se sintió traicionado por el Rekordmeister durante la pandemia de COVID-19. Después de revelar en octubre de 2021 que aún no había recibido la vacuna contra el coronavirus, Kimmich heredó una cantidad significativa de reacciones negativas de personas de todo el país, incluidos sus propios amigos.

Al comentar la situación en un documental difundido por ZDF, el jugador de 29 años habló del difícil momento que pasó:

“Yo me sentí abandonado durante demasiado tiempo. Llevo casi siete años en el club y no ha habido muchos escándalos a mi alrededor. Ese fue el primer bajón, entonces me di cuenta de cómo reaccionaba el club y yo. En consecuencia, me encontraba decepcionado y dolido”.