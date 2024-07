Las tres claves de Alemania para enfrentar a España

Este viernes arrancan los cuartos de final de la Eurocopa y Alemania se enfrenta a España en lo que es considerada como una final anticipada. Te contamos las tres claves del equipo de Julian Nagelsmann de cara a este partidazo.

El posible regreso de Tah a la zaga de Alemania

Las tarjetas amarillas que Jonathan Tah recibió en la primera jornada de la fase de grupos contra Escocia y en la última ante Suiza hizo que se perdiera los octavos de final frente a Dinamarca. El central de Bayer Leverkusen había sido una pieza insustituible para Nagelsmann pero Nico Schlotterbeck, el encargado de ocupar su puesto en el partido de suspensión, rindió a un gran nivel contra los daneses y levantó la cuestión sobre quién debería ser titular en el día de hoy.

A favor de Schlotterbeck juega la gran sinergia que el zaguero del BVB tiene con Antonio Rüdiger. Ambos fueron para muchos los mejores jugadores de Alemania en octavos de final y el del Real Madrid fue incluso nombrado MVP. Se complementan bien en dupla y su actitud mejora cuando están juntos. Tah, en canbio, ha sido una apuesta del seleccionador por el buen nivel que ha mostrado este último año en Bayer Leverkusen. Nagelsmann tendrá que elegir entre su preferido y lo que últimamente le ha sentado mejor al equipo.

¿Una nueva oportunidad para Sané?

Si bien Alemania parecía tener un once titular muy definido en los últimos parones de selecciones y el inicio de la Eurocopa, con el trascurso del torneo ha tenido algunas ligeras modificaciones y la principal fue la suplencia de Florian Wirtz contra Dinamarca. Nagelsmann decidió apostar por la velocidad y desborde de un Leroy Sané que no pasa por su mejor momento. Según BILD, el técnico va a volver a confiar por el extremo de FC Bayern München en el once titular.

Esa sería, junto a un David Raum que parece haberle quitado el puesto a Maximilian Mittelstädt y la incógnita sobre la vuelta a la titularidad o no de Tah, la modificación en el once de Alemania para enfrentarse a España. Havertz apunta a ser titular en la punta de ataque después de haber marcado en octavos su segundo gol en el torneo.

Saber contener a Lamine Yamal y Nico Williams

En un encuentro que estará muy apretado por el nivel que vienen mostrando en esta Euro y también en el línea por línea, una de las principales formas que tiene España de hacerle daño a Alemania es a través de las bandas. Lamine Yamal y Nico Williams vienen siendo una de las mejores parejas de extremos de toda la competición y una de las claves por las cuales el equipo español ha pasado de rondas con una gran solvencia. Tanto Kimmich como Raum, que serían los titulares en los laterales de la selección germana, deberán tener una gran actuación defensiva para contener a las dos jóvenes estrellas. Además, es una incógnita el rendimiento que tendrá la defensa española, con Laporte, Le Normand o Nacho, contra un ataque de Alemania que tiene muchas variantes para generar peligro. De momento, no descuidar los costados será el gran deber para los anfitriones.