Lejos de salir: Kimmich será el mediocampista predilecto de Kompany en el FC Bayern München

Durante el verano, ha habido mucha especulación sobre el futuro de Joshua Kimmich en el FC Bayern München, pero el DT Vincent Kompany cuenta con él.

En FC Bayern quieren que Kimmich sea el mediocampista del equipo

Si bien en un momento parecía que el internacional alemán estaba destinado a abandonar Baviera, ahora parece que hay un futuro para el jugador de 29 años en el Allianz Arena. Sin Thomas Tuchel en el banquillo, Kimmich ha podido demostrar su valía en el mediocampo al recién llegado Kompany.

En los últimos 12 meses, el futbolista ha dejado bastante claro que no se ve jugando como lateral derecho a largo plazo, ya que los informes de un traspaso al PSG sugirieron que esta sería su única opción.

De todos modos, Kimmich comentó recientemente cómo Kompany le había informado de su deseo de utilizarlo en el medio, algo con lo que Max Eberl también está de acuerdo. En declaraciones a Bild, el director deportivo del FC Bayern se refirió al tema:

“Siempre se planifica todo con antelación. Para nosotros estaba claro que Josh volvería a acabar en nuestro mediocampo. Lo pensamos un poco”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El jugador está abierto a cualquier posición

Tanto en el amistoso jugado en Seúl, como el disputado en Londres, Kimmich fue centrocampista en ambos amistosos del Rekordmeister ante el Tottenham Hotspur. Algo que es de su gusto, aunque la decisión final recae en el técnico. Así lo dijo él mismo durante un evento benéfico organizado por la recién fundada Fundación Serge Gnabry:

“Hasta ahora sólo he entrenado y jugado en el centro del campo. Ese es el plan por ahora. En general, el entrenador sabe, yo sé, todos sabemos, que puedo jugar en ambas posiciones. El lugar final lo decide él”.

Con estas declaraciones, las especulaciones sobre una posible salida caen por su propio peso; además, según información de SPORT1, no piensa en despedirse pronto. Sin duda, la relación entre Kimmich y el FC Bayern no se ha reparado mágicamente, pero si el ex mediocampista del RB Leipzig comienza a disfrutar nuevamente de su fútbol con Kompany, entonces una renovación de contrato podría volverse realidad.